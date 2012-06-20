Киян запрошують на ярмарки

Київ. 20 червня. УНІАН. 22 та 23 червня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде реалізовуватися продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Як повідомляє Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення КМДА, у п’ятницю ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116; Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-4; Подільському районі на просп. Правди,5-11; Святошинському районі на вул. Зодчих, 62-64; Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, вул. Якіра, 19, вул. В. Піка, 18, розі вул. Щусєва та Тираспольської.

У суботу, 23 червня сільськогосподарські ярмарки пройдуть у: Голосіївському районі на вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Вільямса та Ломоносова); Дарницькому районі на вул. Л. Ревуцького; Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (в межах вул. Волкова та проспекту Лісового) та на просп. В. Маяковського 63/12; Дніпровському районі на вул. А. Малишка, 5-15; Оболонському районі просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. І. Кудрі (в межах вулиць Лумумби та Чигоріна); Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. М. Булгакова, 2-а; Солом’янському районі на вул. І. Пулюя та вул. П. Козицького; Шевченківському районі на вул. М. Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.