Прес-конференція щодо екстримфестивалю «Freegames»

22 червня о 13.00 відбудеться прес-конференція щодо проведення спортивно – музичного фестивалю екстремальних видів спорту «Freegames». Про підготовку та перебіг фестивалю поінформують начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Володимир Вовк та президент української федерації вейкбордингу та воднолижного спорту Юрій Зозуля. Місце проведення прес-конференції: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).

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