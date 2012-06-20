Прес-конференція щодо екстримфестивалю «Freegames»
15:56, 20 червня 2012Київ
0
22 червня о 13.00 відбудеться прес-конференція щодо проведення спортивно – музичного фестивалю екстремальних видів спорту «Freegames».
Про підготовку та перебіг фестивалю поінформують начальник Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту Володимир Вовк та президент української федерації вейкбордингу та воднолижного спорту Юрій Зозуля.
Місце проведення прес-конференції: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter