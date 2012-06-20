За 10 днів шведи на о.Трухановому використали 380 тисяч літрів води

Київ. 20 червня. УНІАН. У Києві на території фан-кемпінгу на Трухановому острові з 8 по 18 червня шведські уболівальники використали близько 380 тисяч літрів води, з яких 300 тисяч - для приймання душу та інших побутових потреб.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

Кемпінг розрахований на 6 тисяч 446 осіб, хоч зараз там перебуває близько 3 тисяч вболівальників.

Загалом, за даними аналітичного відділу «Київводоканалу», водоспоживання у столиці у зв`язку із проведенням Євро-2012 і прибуттям чималої кількості гостей не збільшилося, а навпаки - зменшилося. Так, середньодобова подача води Києву у травні становила 833 тисяч 448 л, а у червні - 814 тисяч 294 л. Це пов`язано з тим, що багато киян на період Євро-2012 взяли відпустки й виїхали з міста.