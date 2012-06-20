Влада має намір повернути місту приміщення СУПРу

Київ. 20 червня. УНІАН. Влада Києва має намір повернути у власність міста приміщення Спецуправління протизсувних підземних робіт, яке, на її переконання, було продано незаконно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак, коментуючи сьогоднішнє захоплення приміщення, де розміщується КП “СУПР”.

“Десь років 4 назад було продано приміщення СУПРу. Весь цей час ми судимось за те, щоб його повернути. Поки нам це не вдається. Останній суд – прокуратура відстоює наші інтереси – був програний. І ми подаємо зараз апеляцію. Вона вже подана. Але судові виконавці вирішили виконати це рішення”, - сказав О.Мазурчак. За його словами, саме судові виконавці сьогодні прийшли в зазначені приміщення СУПРу, щоб звільнити його і віддати тим, хто купив ці площі.

“На наш погляд, куплено воно було незаконно і ми будемо продовжувати роботу в суді”, - додав О.Мазурчак.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні головний інженер Спецуправління Тетяна Балабанова повідомила, що невідомі намагаються виселити СУПР із займаного приміщення.

За її словами, сьогодні вранці група невідомих осіб, серед яких чоловіки спортивної статури, увірвалися у приміщення, начебто маючи якісь судові рішення, згідно з якими приміщення за адресою: Інженерний провулок, 4-а (район станції метро «Арсенальна») має бути звільнено.

При цьому Т.Балабанова зауважила, що минулої п’ятниці вже була спроба захоплення приміщення невідомими особами, які «вибили двері, зайшли та встановили інші двері та замки».

Т.Балабанова зазначила, що зараз «ми працюємо із співробітниками на вулиці, ми - єдине підприємство у місті, яке відповідає за те, щоб Київ не опинився у воді».