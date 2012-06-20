Продавці заробляють на сувенірах Євро до 10 000 гривень на день

Київ. 20 червня. УНІАН. Українські продавці сувенірів з жахом чекають, коли закінчиться євротурнір, адже тоді у них сильно впаде виручка, яку вони зараз легко отримують від продажів сувенірів з символікою чемпіонату Євро-2012. У магазинах кажуть, що на Євро заробляють по 10 тис. грн на день, а нелегали - по кілька тисяч, пише газета «Сегодня».

В офіційних точках продажу сувенірів Евротематики кажуть, що ціни вони не знижували, як повідомляли деякі ЗМІ. «Просто нізачим це робити. Все, на чому є символіка чемпіонату, швидко розкуповують ", - сказала продавець Юлія. За її словами, відбою від покупців немає цілий день, а перед матчами особливо великий попит на сувеніри. «На ціну не дивляться, хоча вони недешеві», - зазначила вона. Приміром, футболка на дорослого коштує 250 грн, дитячий розмір на 50 гривень дешевше. Один з продавців Євросувенірів зізнався, що в день одна палатка може принести дохід до 10 тис. грн.

«В останні дні дуже популярні футболки української збірної. Їх просто розмітають, хоча і коштують 300 гривень. Причому це не тільки наші люди, іноземці теж охоче купують «збірну» одежину. Багато хто говорить, що подобається Україна і ось так підтримують нашу команду », - поділилися в офіційних точках продажу.

На Євросувенірах непогано заробляють і звичайні торгаші, які продають речі з символікою з-під поли. «Міліцію побоюємося, ось деякі продавці і не виставляють на прилавки. Штраф загрожує в кілька тисяч, але гірше, якщо просто конфіскують товар. Адже ми останній місяць тільки за рахунок Євросувенірів і живемо. За день легко заробляємо пару тисяч гривень », - розповів продавець на Андріївському узвозі, який торгує футбольною екіпіровкою. Футболки у нього дорослі по 80 грн, а дитячі – 60 грн.