Цього року планується капітально відремонтувати 290 дворів

Київ. 19 червня. УНІАН. У Києві цього року планується капітально відремонтувати 290 найзанедбаніших дворів.

Як інформує прес-служба Київської міської держадміністрації, про це в ефірі телеканалу «Київ» повідомив голова КМДА Олександр Попов.

За його словами, комплексний ремонт буде здійснено за принципом «під ключ» і з потрійним контролем якості усіх виконаних робіт. Формували список колегіально – за участю громадськості та районних адміністрацій. Кожну із локацій відпрацювала спеціальна комісія. Вона визначала перелік та обсяг робіт у кожному окремому дворі. Відтак, окрім заміни асфальтового покриття, програма передбачає ремонт під’їздів, ліфтів, освітлення, озеленення, відновлення дитячих і спортивних майданчиків, а де необхідно – ремонт дахів і бюветів.

Комплексну реконструкцію житлового фонду та прилеглих територій почали вже на 10 об’єктах столиці. Загалом же програма з благоустрою подвір`їв триватиме до 15 жовтня.

«Звісно, за один рік увесь Київ ми не відремонтуємо. Наступного року роботи продовжаться, тому, якщо ваша адреса не увійшла до переліку, але потребує оновлення, звертайтесь, будь ласка, до нашого Call-центру, і ваш двір буде включено до програми на наступний рік», – зазначив О.Попов.

За його словами, програма з капітального ремонту житлового фонду та прибудинкових територій 2012 року стартувала з принципово новими підходами.

Контроль якості робіт забезпечують на трьох рівнях: контролює спеціальна комісія, виконання робіт на всіх етапах перевіряють мешканці будинків, крім того, на прохання голови КМДА, аби не допустити зловживань виконавцями робіт, за процесом уважно стежать правоохоронні органи.

Голова КМДА також звернувся до правоохоронців з проханням перевірити й роботи, що були виконані торік, оскільки на якість надійшло чимало скарг від киян. За кожним таким фактом ведеться розслідування, усіх винуватців буде покарано.

З поадресним переліком виконання робіт з асфальтування прибудинкових територій та міжквартальних проїздів та благоустрою у Києві в 2012 році можна ознайомитись на офіційному сайті КМДА.