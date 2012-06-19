Київ. 19 червня. УНІАН. Сьогодні у Києві відбудеться марш шведських уболівальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, прямуватимуть футбольні фанати від площі Лесі України до НСК «Олімпійський», де сьогодні о 21.45 збірна Швеції гратиме зі збірною Франції. Це остання гра шведів у групі D.

Як і під час попередніх двох маршів, збиратися шведи почнуть о 14.00 на площі Лесі Українки. Колона з фанами формуватиметься о 18.30 і рушить рівно о 19.00.

За маршрутом слідування вболівальників на деяких столичних вулицях буде перекрито рух. Зокрема, за інформацією ДАІ, рух на бульварі Лесі Українки на ділянці від вулиці Кутузова до вулиці Івана Кудрі буде перекрито в обох напрямках з 13.30 до 19.15.

З 18.45 перекриють рух за маршрутом: вул. Кутузова – вул. Московська (від вул. Цитадельної до Кловського узвозу) – Кловський узвіз (від Московської до Мечникова) – вул. Мечникова – вул. Басейна (від Шовковичної до Еспланадної) – північні ворота НСК «Олімпійський».