Громадське обговорення збереження історико-культурної спадщини на Подолі та нового Генплану міста

20 червня о 17.00 в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації відбудеться громадське обговорення на тему: «Збереження історико-культурної спадщини на Подолі. Проект Генерального плану м. Києва до 2025 року в частині Подільського району».

Місце проведення: Контрактова площа, 2 (актова зала).

Телефон для довідок: 425-74-73 – начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Подільської РДА Онофрійчук Олена Іванівна.