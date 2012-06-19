Громадське обговорення збереження історико-культурної спадщини на Подолі та нового Генплану міста
13:01, 19 червня 2012Київ
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20 червня о 17.00 в приміщенні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації відбудеться громадське обговорення на тему: «Збереження історико-культурної спадщини на Подолі. Проект Генерального плану м. Києва до 2025 року в частині Подільського району».
Місце проведення: Контрактова площа, 2 (актова зала).
Телефон для довідок: 425-74-73 – начальник відділу з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Подільської РДА Онофрійчук Олена Іванівна.
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