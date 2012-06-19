Через "Бориспіль" в Україну прибули 25 тис. вболівальників

Київ. 19 червня. УНІАН. З початку проведення фінальної частини Євро-2012 до України через міжнародний аеропорт «Бориспіль» станом на 18 червня прибуло понад 25 тис. вболівальників.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Задля забезпечення правопорядку залучено додаткові сили органів внутрішніх справ, зазначається в повідомленні.

За даними прокуратури, з метою недопущення фактів порушення вимог законодавства, прокуратурою області цілодобово вивчається стан додержання прав і свобод іноземних громадян.

«Завдяки вжитим скоординованим заходам правоохоронних органів на транспорті забезпечено дотримання правопорядку в міжнародному аеропорту «Бориспіль», станом на 18 червня 2012 року не зафіксовано жодного факту порушення громадського порядку, порушення прав іноземних громадян», - підкреслили в прокуратурі Київської області.