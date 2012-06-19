30-річний чоловік «замінував» житловий будинок

Київ. 19 червня. УНІАН. У Києві чоловік «замінував» житловий будинок.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий, який заявив, що в будинку по одній з вулиць міста закладено вибухівку.

На час проведення обстеження евакуація не проводилася. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Вжитими заходами встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 30-річний місцевий житель без постійного місця роботи.