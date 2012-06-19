Прес-конференція про підсумки організації та роботи шведського фан-містечка на о.Труханів

20 червня о 13.30 під час спільної прес-конференції, перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак та представник шведської сторони – організатора фан-кемпінгу на Трухановому острові Ніклас Хельберг підведуть підсумки організації та роботи шведського фан-містечка у Києві. Місце проведення прес-конференції: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).

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