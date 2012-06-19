ЗМІ: У Софії Київській через нове керівництво звільняються науковці

Київ. 19 червня. УНІАН.У Національному заповіднику "Софія Київська" вчора до виконання обов`язків приступила новий генеральний директор Олена Сердюк.

Як розповіло джерело газети "Коммерсант-Украина", колектив музею налаштований проти неї, виходячи з побоювань, що вона закриє науковий відділ заповідника.

"З її приходом буде знищена наукова частина заповідника. Наші побоювання небезпідставні - наприклад, з приходом нового директора Марини Громової в національний заповідник "Биківнянські могили", науковий відділ був повністю ліквідований", - сказав співрозмовник видання.

"У мене немає інформації про те, що там будуть щось закривати. Навпаки, ми будемо розвивати різні напрями в роботі музею", - заявив директор департаменту культурної спадщини та культурних цінностей Мінкульту Андрій Вінграновський.

Сама О.Сердюк запевнила ,що "ні про яке закриття наукового відділу мова не йде. На найближчому тижні я буду знайомитися з планами науково-дослідних робіт. Ми будемо визначатися, в якому ключі будуть продовжуватися подальші дослідження Софіївського собору".

За її словами, в першу чергу будуть виконуватися рішення наглядової ради "Софії Київської" з питань проведення ремонтно-реставраційних робіт, наукових і археологічних досліджень.

Тим часом провідний науковий співробітник заповідника, доктор історичних наук, професор Надія Нікітенко вже написала заяву про звільнення.