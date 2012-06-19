У фан-зоні проведуть парад українських вболівальників

Київ. 19 червня. УНІАН. Сьогодні, 19 червня, на підтримку національної збірної у фан-зоні відбудеться парад українських вболівальників.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, організатори фан-зони запрошують усіх взяти участь у цьому дійстві, яке розпочнеться близько 17.00. Після закінчення святкового параду, о 18.00, на відвідувачів фан-зони чекає феєричне концертне шоу від співачки Руслани. Також на головній сцені фан-зони виступатимуть гурт «Божичі» та співачка Маша Гойя.

Крім того, у периметрі фан-зони для гостей проведуть цікаві майстер класи з традиційних ремесел – писанкарства, лялькарства, витинанки.

Як відомо, сьогодні відбудеться дві гри між командами групи D: Україна – Англія (Донецьк) та Швеція – Франція (Київ).