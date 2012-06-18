Музей І.Марчука пропонується звести на Володимирській гірці

Київ. 18 червня. УНІАН. На Володимирській гірці пропонується звести багатофункціональний культурний центр «Музей художника Івана Марчука» з апартаментами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді з посиланням на її керівника Тетяну Меліхову, відповідне клопотання ТОВ «САС» щодо надання їм в оренду на 15 років земельної ділянки площею 0,09 га за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-д, розглядалось комісією Київради з питань земельних відносин.

Загальна площа приміщень новобудови, згідно з проектом, сягатиме 2550 кв. м. Під Музей І.Марчука готові виділити 450 кв. м.

Водночас Т.Меліхова стверджує, що нині ділянка, на якій хочуть звести Музей, забудована громадською вбиральнею, що не працює протягом багатьох років. Як стало відомо, ця вбиральня 2009 року була продана приватним особам спочатку під реконструкцію тієї ж вбиральні, а згодом цільове призначення було змінене на будівництво ресторану, зазначила вона.

«Думаю, ні про який музей в даному випадку не йдеться, а ім’ям всесвітньо відомого художника намагаються прикрити захоплення землі або чергову будівельну аферу», - вважає Т.Меліхова.

Депутат наголосила, що, «на жаль, це не перший випадок, коли бізнесмени загарбують землю нібито під соціально важливі об’єкти, а потім будують на ній все що їм заманеться. Яскравим прикладом тому став так званий вертолітний майданчик на Парковій дорозі, який, не виключено, перетвориться на торгово-розважальний центр».

«Крім того, будівництво на Володимирській гірці, що є частиною охоронної зони Софії Київської, як і на всіх схилах Дніпра, заборонене. Оскільки створення Музею І.Марчука на Володимирській гірці неможливе, його можна створити в ахметовському бізнес-комплексі на Андріївському узвозі, який він обіцяв перетворити на культурний центр, де за ініціативи громадськості може бути створено ареал з Музею виданих киян», - запропонувала Т.Меліхова.

Як зазначається в повідомленні, 18 квітня 2005 році Президент України Віктор Ющенко підписав розпорядження, в якому доручив підтримати ініціативу творчої громадськості щодо створення на Андріївському узвозі культурного центру «Музей художника Івана Марчука». Церемонія закладання першої цеглини в цей об′єкт відбулася 30 вересня 2005 року. Глава держави разом із самим художником і київським мером Києва Олександром Омельченком заклали капсулу у фундамент музею.

У лютому 2006 р. на київській Містобудівній раді були розглянуті передпроектні пропозиції багатофункціонального культурного центру «Музей художника Івана Марчука». Ділянка для зведення об′єкта культурного призначення була виділена між Андріївським спуском і фунікулером на Володимирській гірці.

Як інформують у фракції, тоді при обговоренні було відзначено неможливість розміщення музею на тому місці з кількох причин: розмістити повноцінний музей не дозволяє площа ділянки, відсутня можливість під′їзду до об′єкта транспорту, що необхідно, оскільки культурний центр призначений для масового відвідування. Крім того, за висновками експертів, ця територія є зсувонебезпечною, а значить, зведення висотних будівель не дозволяється .