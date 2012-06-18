Щоденно «Картку киянина» отримують близько ста пільговиків

Київ. 18 червня. УНІАН. Щоденно «Картку киянина» отримують близько ста осіб пільгових категорій.

Про це говориться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

За його словами, у Головному управлінні соціального захисту населення та районних управліннях виділено по два робочих місця для реєстрації і видачі «Карток киянина».

«Таким чином, щодня на руки видається близько 100 карток, які вже працюють у метрополітені та мережі комунальних аптек «Фармація». У метрополітені картка працює як проїзний, а в аптеці клієнт має ввести свій пін-код, а продавець на екрані монітора побачить фотографію клієнта та його знижку. Утримувач картки сплачує вартість ліків, а інформація про покупку направляється до відповідного підприємства для звітності», – нагадав Р.Крамаренко.

Як зазначають в КМДА, «Картка киянина» дає право пільгового проїзду у метрополітені та надає знижку 25-30% на 52 найменування лікарських засобів вітчизняного виробництва.

Запровадження проекту буде поступовим, усі пільгові категорії отримають карти до кінця 2012 року. Для заповнення заявки на отримання картки представників пільгових категорій запрошуватимуть особисто.