Межі офіційної фан-зони в Києві розширять до Бессарабки

Київ. 18 червня. УНІАН. Межі офіційної фан-зони Євро-2012 в Києві розширять до Бессарабської площі.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра Попова.

За його словами, збільшення київської фан-зони викликане її неймовірною популярністю як серед киян, гостей з усієї країни, так і серед іноземних туристів, яких дедалі більше прибуває до столиці України.

«У день першого матчу Україна – Швеція фан-зону відвідало понад 100 тисяч вболівальників, а під час трансляції гри між збірними України та Франції на Хрещатику було зафіксовано понад 140 тисяч відвідувачів. Це перевершило всі очікування і міста, і навіть УЄФА”, - зазначив він.

Очільник столичної міськадміністрації підкреслив, що один із найважливіших аспектів у роботі фан-зони – безпека та комфорт усіх її гостей. Це питання – пріоритетне для міської влади. Адже при такій кількості людей, яку вона вміщує, дуже важливо утримувати спокійну, дружню атмосферу. І, на переконання О.Попова, це вдається – за 10 днів євротурніру не зафіксовано жодного серйозного інциденту.

Також голова КМДА акцентував увагу на ще одній важливій перевазі: офіційна фан-зона Києва – це не лише свято для футбольних фанів, а це свято для кожного, хто до неї завітає. Програму розважальних заходів фан-зони, все, що відбувається на головній сцені та у всьому її периметрі, розроблено так, аби задовольнити побажання щодо різноманіття дозвілля кожного гостя Хрещатика. Більше того, до початку трансляції матчів наповнення програми заходів практично «не футбольне». Це різні вікторини, вокальні та хореографічні виступи, просто спілкування та відпочинок.

Для комфортнішого перебування іноземних гостей у фан-зоні працюють 320 київських волонтерів, які володіють іноземними мовами і готові у будь-який момент допомогти вболівальнику та надати необхідну інформацію.