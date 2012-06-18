Київ. 18 червня. УНІАН. У Києві у фан-зоні двоє приїжджих з Кіровоградщини пограбували вболівальника зі Швеції.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю МВС України, до чергової частини територіального відділу Шевченківського райуправління столичної міліції звернувся іноземний вболівальник з заявою про викрадення в нього грошей. 23-річний вболівальник із Швеції повідомив міліцію, що на території фан-зони на вул. Хрещатик виявив крадіжку 200 гривень.

У результаті розшукових заходів правоохоронці затримали двох підозрюваних у крадіжці, 21-річних хлопців, що приїхали до Києва з Кіровоградської області.

Наразі затримані зізналися у скоєнні злочину, речові докази в них вилучено. Слідчим відділом Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві стосовно затриманих порушено кримінальну справу за. ч. 2 ст. 186 ККУ. Триває досудове слідство, зловмисники перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території столиці та інших регіонів України.