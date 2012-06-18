У столиці 22 червня відкриють пам’ятник Матері-вдові

Київ. 18 червня. УНІАН. У столиці 22 червня – у День скорботи та вшанування пам’яті жертв Великої Вітчизняної війни - у парку Перемоги відкриють перший в Україні пам’ятник Матері-вдові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Леоніда Новохатька, міська влада підтримала Український фонд культури, який взявся реалізувати громадську ініціативу встановлення такого пам’ятника. На чолі з Борисом Олійником упродовж трьох років Фонд збирав кошти для втілення народної ідеї.

«...Під час війни величезний тягар несли на своїх тендітних плечах жінки. Ідея полягала в тому, що треба вшанувати ту жінку, передусім матір, яка виростила дітей, залишившись вдовою. Дружину, яка провела на фронт чоловіка, а він не повернувся з війни», – зазначив Л.Новохатько.

Більш ніж 4-метрова скульптура створена молодими скульпторами, викладачами Художнього інституту Національної академії образотворчого мистецтва Адрієм Балогою та Костянтином Добрянським, які долучилися до громадської ініціативи.