УЄФА відкрила справу щодо поведінки англійців у Києві

09:39, 18 червня 2012
Київ
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Хотіли вибігти на футбольне поле 

Київ. 18 червня. УНІАН. УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Футбольної асоціації Англії у зв`язку з неналежною поведінкою англійських уболівальників під час матчу проти Швеції у Києві 15 червня.

А саме - через спроби вибігти на футбольне поле.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне цю справу у середу, 20 червня.

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