УЄФА відкрила справу щодо поведінки англійців у Києві
09:39, 18 червня 2012Київ
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Хотіли вибігти на футбольне поле
Київ. 18 червня. УНІАН. УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Футбольної асоціації Англії у зв`язку з неналежною поведінкою англійських уболівальників під час матчу проти Швеції у Києві 15 червня.
А саме - через спроби вибігти на футбольне поле.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Контрольно-дисциплінарна інстанція УЄФА розгляне цю справу у середу, 20 червня.
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