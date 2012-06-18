У метро піймали злодія, який за дві години вкрав 3 мобільники
09:15, 18 червня 2012Київ
0
Злодій виявився рецидивістом
Київ. 18 червня. УНІАН. Співробітники карного розшуку затримали 31-річного чоловіка, який у столичному метрополітені впродовж 2-х годин вкрав у трьох жінок дорогі мобільні телефони.
Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві.
За даними міліції, затриманий кишеньковий крадій раніше вже був судимий за аналогічні злочини.
Під час затримання у злодія було вилучено викрадене.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter