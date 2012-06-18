Фан-зону на Хрещатику планують збільшити

Київ. 18 червня. УНІАН.Організатори розглядають варіанти розширення меж фан-зони в центрі Києва.

Як повідомляє прес-служба столичної держадміністрації, за оцінками УЄФА 15 червня у фан-зоні та на прилеглій території навколо вулиці Хрещатик та Майдану Незалежності матч Україна – Франція переглядали близько 140 тисяч вболівальників. Аби уникнути тисняви, входи до офіційної фан-зони навіть тимчасово перекривали. Наразі організатори розглядають питання про розширення меж фан-зони. На думку організаторів, особливо гостра необхідність в розширені виникне напередодні фіналу Чемпіонату Європи.

Також наразі опрацьовується питання залучення додаткового персоналу для прибирання центральної частини міста та встановлення додаткових туалетів.

За оцінкою представника УЄФА, менеджера офіційних фан-зон Євро-2012 у приймаючих містах України та Польщі Томаса Глора, фан-зона у Києві є найкраще організованою: «Я був у всіх Приймаючих містах Євро-2012, бачив усі офіційні фан-зони і можу з упевненістю сказати, що всі вони організовані на високому рівні. Проте, порівнюючи, вважаю, що фан-зона у Києві є найчистішою і мабуть найкраще організованою».