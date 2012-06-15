Міліція: вживатимемо адмінзаходи до всіх без винятку порушників

Київ. 15 червня. УНІАН. Київська міліція вживатиме адміністративних заходів до всіх осіб, незалежно від громадянства, які намагатимуться задовольнити природні потреби у невстановлених місцях.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції, зауваживши, що незалежно від громадянства, особи, які вчинять таке правопорушення, притягатимуться до відповідальності відповідно до норм чинного українського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов заявив, що іноземців, на відміну від українців, не штрафуватимуть за справляння нужди у непередбачених місцях.

На запитання, чому іноземців не штрафують за такі дії, О.Попов відповів з посмішкою: “Люди приїхали відпочивати, нехай відпочивають”.

Довідка УНІАН. Задоволення природних потреб у невстановленому місці підпадає під дію статті 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Дрібне хуліганство».

«Дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, -

тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до п`ятнадцяти діб».