Сьогодні слідкуватимуть за порядком до 7 тис. правоохоронців

Київ. 15 червня. УНІАН. Охорону громадського порядку під час сьогоднішнього матчу у Києві між збірними Швеції та Англії забезпечуватимуть від 3 до 7 тис. співробітників МВС.

Про це повідомили УНІАН у Головному управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.

У міліції зауважили, що кількість правоохоронців, які залучатимуться до охорони порядку, залежатиме від оперативної ситуації.