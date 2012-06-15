Сьогодні слідкуватимуть за порядком до 7 тис. правоохоронців
16:01, 15 червня 2012Київ
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Але задіють не менше 3 тис.
Київ. 15 червня. УНІАН. Охорону громадського порядку під час сьогоднішнього матчу у Києві між збірними Швеції та Англії забезпечуватимуть від 3 до 7 тис. співробітників МВС.
Про це повідомили УНІАН у Головному управління Міністерства внутрішніх справ України в Києві.
У міліції зауважили, що кількість правоохоронців, які залучатимуться до охорони порядку, залежатиме від оперативної ситуації.
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