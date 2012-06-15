Німецькі фани зібрали кошти для української лікарні

Київ. 15 червня, УНІАН. Група німецьких фанів з Юберлінгена зробила подарунок Українському дитячому центру клінічної токсикології. Прихильники німецької команди зібрали в своєму місті 4 тис. євро і передали їх медичній установі.

Про це повідомляє «Чемпіон» з посиданням на Euronews.

"Ми знаємо, що тут ще існує велика потреба, що на певне обладнання не вистачає грошей. Діти страждають у всьому світі, там, де ми живемо, і тут, в Україні. Ми б хотіли допомогти дітям, які мають не так багато, як наші. Кожне євро, кожна гривня підуть на користь", – сказав представник фанів.

На ці гроші центр планує закупити витратні матеріали, а також пульсоксиметри, прилади для вимірювання гемоглобіну.