Попов: Києву пощастило зі шведськими вболівальниками
Одними із найтолерантніших фанів
Київ. 15 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликав шведських вболівальників краще ознайомитися із культурним надбанням Києва.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.Попов сказав під час спілкування зі шведськими гостями у столичній фан-зоні.
«Києву пощастило зі шведськими вболівальниками. Це, мабуть, одні із найтолерантніших фанів у Європі. Завдяки цьому, а ще гостинності та доброзичливості киян, Євро-2012 у столиці України проходить в атмосфері дружби та взаємоповаги. Сподіваюся так буде і надалі», – сказав О.Попов.
Керівник столичної держадміністрації поцікавився враженнями та настроєм іноземців.
Як повідомляє прес-служба, О.Попов отримав дуже схвальні відгуки і про місто, і про рівень його підготовки, і про гостинність киян. Шведам подобається у Києві і вони обіцяють ще не раз відвідати українську столицю.
Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, у шведських уболівальників великою популярністю користуються екскурсії по Дніпру та Музей Чорнобиля.
“На сьогоднішній день, чесно скажу, мало цікавляться екскурсіями. Але є інформація, що шведи дуже часто цікавляться і багато замовляли екскурсії по Дніпру і відвідували Музей Чорнобиля... Інші туристичні маршрути вони, скоріш за все, проходять у приватному варіанті. Інформації поки що офіційної немає”, - сказав учора начальник Головного управління комунального господарства КМДА Дмитро Новицький.
Він звернув увагу, що багато об’єктів Києва, цікавих для туристів, перебувають у приватній формі власності, і міська влада зараз намагається зібрати відповідну інформацію про їх відвідуваність під час Євро-2012.
Водночас сьогодні голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявив, що у Києві за перший тиждень Євро-2012 жоден заклад культури не відзначає збільшення кількості відвідувачів.
«Жоден заклад культури, з яким я спілкувався, не підтвердив збільшення аудиторії. Більш того, неофіційно говорять про те, що кількість відвідувачів зменшується. Тому що основна аудиторія, яка могла бути, - це українські туристи, які приїжджали до Києва. Але вони Київ не відвідали, оскільки були заклики, зокрема від київської влади, хто міг би, аби уникнути додаткових проблем, залишити територію міста. І цей заклик призвів до того, що всі люди, які могли б відвідати Київ у справах, які можна відкласти й які не пов`язані з Євро-2012, зробили все, щоб сюди не їхати», - сказав він.