Попов: Києву пощастило зі шведськими вболівальниками

Київ. 15 червня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов закликав шведських вболівальників краще ознайомитися із культурним надбанням Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.Попов сказав під час спілкування зі шведськими гостями у столичній фан-зоні.

«Києву пощастило зі шведськими вболівальниками. Це, мабуть, одні із найтолерантніших фанів у Європі. Завдяки цьому, а ще гостинності та доброзичливості киян, Євро-2012 у столиці України проходить в атмосфері дружби та взаємоповаги. Сподіваюся так буде і надалі», – сказав О.Попов.

Керівник столичної держадміністрації поцікавився враженнями та настроєм іноземців.

Як повідомляє прес-служба, О.Попов отримав дуже схвальні відгуки і про місто, і про рівень його підготовки, і про гостинність киян. Шведам подобається у Києві і вони обіцяють ще не раз відвідати українську столицю.

Як повідомляв УНІАН, за даними КМДА, у шведських уболівальників великою популярністю користуються екскурсії по Дніпру та Музей Чорнобиля.

“На сьогоднішній день, чесно скажу, мало цікавляться екскурсіями. Але є інформація, що шведи дуже часто цікавляться і багато замовляли екскурсії по Дніпру і відвідували Музей Чорнобиля... Інші туристичні маршрути вони, скоріш за все, проходять у приватному варіанті. Інформації поки що офіційної немає”, - сказав учора начальник Головного управління комунального господарства КМДА Дмитро Новицький.

Він звернув увагу, що багато об’єктів Києва, цікавих для туристів, перебувають у приватній формі власності, і міська влада зараз намагається зібрати відповідну інформацію про їх відвідуваність під час Євро-2012.

Водночас сьогодні голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець заявив, що у Києві за перший тиждень Євро-2012 жоден заклад культури не відзначає збільшення кількості відвідувачів.

«Жоден заклад культури, з яким я спілкувався, не підтвердив збільшення аудиторії. Більш того, неофіційно говорять про те, що кількість відвідувачів зменшується. Тому що основна аудиторія, яка могла бути, - це українські туристи, які приїжджали до Києва. Але вони Київ не відвідали, оскільки були заклики, зокрема від київської влади, хто міг би, аби уникнути додаткових проблем, залишити територію міста. І цей заклик призвів до того, що всі люди, які могли б відвідати Київ у справах, які можна відкласти й які не пов`язані з Євро-2012, зробили все, щоб сюди не їхати», - сказав він.