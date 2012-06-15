Із забудовників стягнуто до бюджету 260 млн грн пайових внесків

Київ. 15 червня. УНІАН. У Києві з початку року судами за позовами прокуратури із забудовників стягнуто до бюджету столиці 260 млн грн пайових внесків.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва.

Зокрема, Господарським судом Києва задоволено позов прокуратури столиці та з ТОВ «Мультінет» стягнуто 7,5 млн грн заборгованості із сплати пайового внеску у створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

Вказані кошти підлягали сплаті забудовником у зв’язку із будівництвом житлового будинку загальною площею 11 тис. м2 із вбудованими офісними приміщеннями та паркінгом по вул. Дніпровська набережна, 3-7.