За тиждень Євро жоден заклад культури міста не збільшив аудиторію

Київ. 15 червня. УНІАН. У Києві за перший тиждень Євро-2012 жоден заклад культури не відзначає збільшення кількості відвідувачів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова постійної комісії Київської міської ради з питань культури і туризму Олександр Бригинець на прес-конференції громадської кампанії «Євро-патруль», присвяченої підсумкам першого тижня єврочемпіонату в Україні.

«Жоден заклад культури, з яким я спілкувався, не підтвердив збільшення аудиторії. Більш того, неофіційно говорять про те, що кількість відвідувачів зменшується. Тому що основна аудиторія, яка могла бути, - це українські туристи, які приїжджали до Києва. Але вони Київ не відвідали, оскільки були заклики, зокрема від київської влади, хто міг би, аби уникнути додаткових проблем, залишити територію міста. І цей заклик привів до того, що всі люди, які могли б відвідати Київ у справах, які можна відкласти й які не пов`язані з Євро-2012, зробили все, щоб сюди не їхати», - сказав він.

О.Бригинець додав, що Київ перетворився на порожнє місто, людей немає, машин немає, а футбольні вболівальники не так часто виходять за межі фан-зони.

За його оцінками, найбільшу фінансову користь від чемпіонату отримають пивовари, структури, які розташовані у фан-зоні, а також заклади розміщення.

«Багато людей, які витратили останні гроші для того, щоб зробити в себе хостели, щоб у своїх квартирах розмістити мільйони уболівальників, як правило, не змогли реалізувати свої плани. В більшості випадків ці хостели порожні, ціни на розміщення впали», - додав О.Бригинець .

За словами голови постійної комісії Київради, продавці сувенірів також зазнають збитків, оскільки на Андріївському узвозі практично нічого не купують.