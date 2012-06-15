Сьогодні пройде традиційний марш шведських уболівальників

Київ. 15 червня. УНІАН. У центрі Києві сьогодні у зв’язку з маршем шведських уболівальників знову буде обмежено рух транспорту.

Як повідомили УНІАН у Медіа-центрі Києва, сьогодні шведські вболівальники вдруге пройдуть маршем вулицями столиці.

Близько 5 тисяч футбольних фанів прямуватимуть від площі Лесі України до НСК «Олімпійський», де сьогодні о 21.45 збірна Швеції гратиме зі збірною Англії.

Збиратися шведи почнуть о 14.00 на площі Лесі Українки. Розпочати ходу футбольні фанати планують о 19.00.

За маршрутом слідування вболівальників на деяких столичних вулицях буде перекрито рух. Зокрема, за інформацією ДАІ, рух на бульварі Лесі Українки на ділянці від вулиці Кутузова до вулиці І.Кудрі буде перекрито в обох напрямках з 13.30 до 19.15.

З 18.45 перекриють рух за маршрутом: вул. Кутузова – вул. Московська (від вул. Цитадельної до Кловського узвозу) – Кловський узвіз (від Московської до Мечникова) – вул. Мечникова – вул. Басейна (від Шовковичній до Еспланадної) – північні ворота НСК «Олімпійський».