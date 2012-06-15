Жодних НС між вболівальниками Англії та Швеції не прогнозують

Київ. 15 червня. УНІАН. Голова КМДА Олександр Попов впевнений, що сьогодні жодних надзвичайних ситуацій в Києві між вболівальниками Англії та Швеції, збірні яких гратимуть, не виникне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

“Я не вірю в те, що можуть бути якісь конфлікти за участю англійських вболівальників. Я особисто їх дуже поважаю. Я зустрічався в Лондоні з представниками англійських фанів, ми обговорювали ці питання. Вони запевняють, що ті люди, які до нас приїдуть чи приїхали, – це абсолютно адекватні люди, ніяких провокацій з їхньої сторони не буде. Я в це щиро вірю і сподіваюсь, що в нас сьогоднішній матч пройде так само на високому рівні, як і перший матч”, - сказав О.Попов.

За його словами, ніякої спецтехніки для вгамування вболівальників у місто не “підтягувала” міська влада.

“Ми таких заходів не організовували. Спеціальної техніки з боку міста на цей матч не підтягувалось, не організовувалось. Можливо, це була ініціатива міліції. Я уточню це питання. Але я маю практично повну інформацію. Я від вас це чую вперше”, - прокоментував О.Попов інформацію про те, що на вул. Прорізній стоїть КамАЗ з водометом.

Також він зазначив, що сьогодні обов’язково прийде у фан-зону на Хрещатик, щоб разом з усіма вболівальниками підтримати українську збірну, яка гратиме з французькою збірною (цей матч відбудеться перед грою Англія-Швеція - УНІАН).