Влада запевняє, що центр Києва в період Євро прибирається якісно

Київ. 15 червня. УНІАН. Голова Київської міської держадміністрації Олександр Попов запевняє, що влада міста забезпечила якісне прибирання центру столиці на період проведення Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання, що робить влада міста для усунення з Хрещатика запахів, що виникають, наприклад, після розлитого пива або інших наслідків перебування футбольних уболівальників та гостей Євро-2012.

Як повідомив О.Попов, питанням санітарної очистки, зокрема фан-зони, займається компанія, яка виграла тендер. Але на сьогодні до цієї роботи підключені комунальні служби, що забезпечило необхідний рівень прибирання та очищення Хрещатика.

“У перші два дні ми вважали, що компанія не справляється з цією функцією. Ми провели з нею переговори і підключили комунальні служби до цього, щоб цю проблему вирішити. Ми навіть використовуємо зараз певні речовини, які дозволяють нам - і ми це робимо і вночі, і зранку – помити вулиці з тим, щоб прибрати запах, бо просто водою це не можна зробити і таким чином вирішити питання санітарної очистки території”, - наголосив голова КМДА.

Він зазначив, що є контрольна година – 11.00 – коли фан-зона повинна відкриватися, тобто до цього часу всі питання упорядкування та вивезення сміття мають бути вирішені.

О.Попов додав, що вулиці, якими шведські уболівальники йдуть маршем до стадіону перед матчами своєї команди, також очищують спеціальними речовинами.

“Обов’язково відразу після такої проходки. І, безумовно, коли закривається фан-зона”, - зазначив він.

О.Попов запевнив, що місто прибирається професійно, ефективно и своєчасно.