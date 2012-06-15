КМДА до 15 липня визначить, як виглядатиме Новорічна ялинка

Київ. 15 червня. УНІАН. Київська міська державна адміністрація до 15 липня визначить, як виглядатиме головна новорічна ялинка України.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на результати першого засідання конкурсної комісії КМДА щодо визначення кращої пропозиції зовнішнього вигляду головної ялинки 2013 року, що буде встановлена на Майдані Незалежності.

На засіданні комісії деякі учасники конкурсу запевнили, що зможуть зібрати ялику будь-якої висоти з дотриманням норм та стандартів. Зокрема, один із учасників продемонстрував новітню технологію встановлення дерева без додаткової спецтехніки.

Остаточне рішення щодо вигляду майбутньої новорічної ялинки буде прийнято на наступному засіданні комісії, що відбудеться до 15 липня.

«Більшість киян все ж підтримують ідею штучної ялинки, але традиційної форми з розлогим та лапатим гіллям. Тож завданням міської влади є прийняття саме такого рішення. Сьогодні є технічні можливості виконання майже будь-якого проекту. Звичайно, комісія враховуватиме гармонійність майбутньої ялинки на Майдані Незалежності з його архітектурним ансамблем, а також дотримання норм безпеки, у тому числі і щодо ваги святкового дерева», – зазначив заступник голови КМДА, голова вказаної комісії Леонід Новохатько.