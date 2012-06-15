Прес-конференція з нагоди офіційного запуску проекту «Червона стрічка»

15 червня о 15.30 у медіа-центрі міста Києва відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного запуску проекту Регіональна молодіжна команда «Червона стрічка».

Під час презентації проекту спікери опишуть ситуацію з епідемією на регіональному і національному рівні; поділяться своїми практиками роботи з молодіжною аудиторією у напрямку профілактики ВІЛ і культивації толерантного ставленні до людей з ВІЛ. Спікери звернуться до футбольних вболівальників відповідально ставитися до свого здоров’я під час чемпіонату Європи з футболу і надалі.

Учасники прес-конференції:

Д-р Анна Шакарішвілі, Координатор ЮНЕЙДС в Україні;

Д-р Жан-Елі Малкін, Регіональний директор ЮНЕЙДС у Східній Європі і Центральній Азїі;

Сергій Глущенко, Перший заступник Голови Державної служби молоді та спорту України,

Влад Дарвін, учасник Регіональної молодіжної команди «Червона стрічка», український співак і композитор,

Дмитро Шерембей, Заступник Голови Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

Адреса проведення: медіа-центр міста Києва (Національна музична академія ім. Чайковського, вул. Городецьокго, 1-3/11). Потрібна акредитація.