Прес-конференція з нагоди офіційного запуску проекту «Червона стрічка»
15 червня о 15.30 у медіа-центрі міста Києва відбудеться прес-конференція з нагоди офіційного запуску проекту Регіональна молодіжна команда «Червона стрічка».
Під час презентації проекту спікери опишуть ситуацію з епідемією на регіональному і національному рівні; поділяться своїми практиками роботи з молодіжною аудиторією у напрямку профілактики ВІЛ і культивації толерантного ставленні до людей з ВІЛ. Спікери звернуться до футбольних вболівальників відповідально ставитися до свого здоров’я під час чемпіонату Європи з футболу і надалі.
Учасники прес-конференції:
Д-р Анна Шакарішвілі, Координатор ЮНЕЙДС в Україні;
Д-р Жан-Елі Малкін, Регіональний директор ЮНЕЙДС у Східній Європі і Центральній Азїі;
Сергій Глущенко, Перший заступник Голови Державної служби молоді та спорту України,
Влад Дарвін, учасник Регіональної молодіжної команди «Червона стрічка», український співак і композитор,
Дмитро Шерембей, Заступник Голови Координаційної Ради ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»
Адреса проведення: медіа-центр міста Києва (Національна музична академія ім. Чайковського, вул. Городецьокго, 1-3/11). Потрібна акредитація.