За одержання хабара затримано держвиконавця управління юстиції

Київ. 15 червня. УНІАН. Прокуратурою Києва спільно з СБУ затримано старшого державного виконавця Шевченківського районного управління юстиції столиці, який у своєму службовому кабінеті одержав 1 тис. 900 доларів хабара.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, хабар посадовець отримав від представника одного із санаторіїв Криму за прискорення стягнення боргу на користь оздоровчого закладу.

Слідчими прокуратури проводяться першочергові слідчі дії та вирішується питання про порушення кримінальної справи.