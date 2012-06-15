У Києві продовжують стерилізацію безпритульних тварин

Київ. 15 червня. УНІАН. Перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак вважає, що за нинішніх темпів стерилізації є всі шанси зупинити зростання кількості безпритульних тварин у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це О.Мазурчак сказав на зустрічі з керівником Німецького союзу захисту тварин Гердом Фішером.

У повідомленні нагадується, що за підтримки Німецького союзу захисту тварин на базі комунального підприємства «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» триває акція щодо проведення безкоштовної стерилізації безпритульних собак та собак, власники яких належать до пільгових категорій населення. Стерилізація проводиться у ветеринарних клініках на вул. Ярославській, 13-В та вул. Вірменській, 29. Зокрема, за період з квітня до травня німецькими фахівцями простерилізовано 322 тварини.

Також за сприяння фахівців з Німеччини у ветеринарній лікарні на вул. Ярославській, 13-А обладнано операційний кабінет та кімнату для післяопераційної перетримки тварин, що дозволило у рази збільшити кількість стерилізації.

Під час зустрічі О.Мазурчак зазначив, що наразі у столиці триває серйозна робота з інформування населення щодо безкоштовної стерилізації тварин та гуманного поводження з собаками. Зокрема, про це йдеться у тематичних соціальних роликах на телебаченні, рекламі у метрополітені тощо. Він зауважив, що задоволений темпами стерилізації тварин, і у столиці є всі шанси за декілька років зупини ріст їхньої популяції. Єдиною проблемою залишається отруєння собак. За кожним випадком ведеться розслідування, матеріали передаються до Головного управління МВС у місті Києві.

«Після стерилізації за кожною собакою ми будемо закріпляти волонтера для того, щоб можна було контролювати тварину та її стан. Собак, які проявляють агресивність, відловлюємо та розміщуємо у міських притулках.

Кожна тварина має право на життя. І ми повинні донести цю істину до громадян», – наголосив перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

Г.Фішер висловив сподівання на подальшу співпрацю з міською владою у питаннях стерилізації безпритульних тварин.