у наметовому містечку БЮТу шахраї просили в іноземців пожертвування

Київ. 15 червня. УНІАН. У п’ятницю у другій половині дня у наметовому містечку опозиції на Хрещатику в Києві були затримані молоді люди, які просили в іноземців пожертвування для допомоги екс-прем’єру Юлії Тимошенко та для захисту України від диктатури.

Як повідомили УНІАН у київській «Батьківщині», троє молодиків, тримаючи англомовні плакати, чіплялися до іноземців з проханням надати пожертву.

У ході затримання шахраї представилися журналістами, що проводять «соціальний експеримент» на замовлення радіо «Свобода».

Як виявилося, керівник групи «збирачів-експериментаторів» відсутній у списках кореспондентів «Свободи». Одразу після пропозиції зв’язатися з керівництвом радіостанції молоді люди швидко залишили табір, залишивши свої плакати.

У «Батьківщині» заявляють про негайні дії щодо тих громадян, які вчинятимуть подібні спроби дискредитувати як лідера партії Ю.Тимошенко, так і наметове містечко.

Юридична служба партійного осередку готує заяву до міліції з приводу вчинення шахрайства цими молодими людьми.