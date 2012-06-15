Заборонено експлуатацію 14 атракціонів у Києві

Київ. 15 червня. УНІАН. Територіальне управління Державної служби гірського нагляду та промислової безпеки по Києву та Київській області заборонило експлуатацію 14 атракціонів у Києві на вимогу прокуратури Києва.

Як повідомив сайт соціального ток-НЕшоу «Київський форум», Держгірпромнагляд виявив працюючі атракціони з неперевіреним технічним станом в парках: Нивки, Воїнів інтернаціоналістів, розважальному центрі Тропікал парк, Голосіївському парку ім. Рильського.

«На нашу вимогу територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки по Київській області та місту Києву вже опломбовані 14 атракціонів, які не мають дозволів на їх експлуатацію», - повідомив заступник прокурора Києва Максим Могильницький.

Прокурор Голосіївського району Києва направив подання начальнику територіального управління Держгірпромнагляду з вимогою негайно усунути порушення під час експлуатації небезпечного устаткування в Голосіївському парку ім. Рильського. Прокурор також вимагає притягти до відповідальності інспектора, який не опломбував працюючі більше року в парку атракціони, у яких немає дозволу на експлуатацію.