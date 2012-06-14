У Києві з початку Євро-2012 міліція затримала 14 кишенькових злодіїв

Київ. 14 червня. УНІАН. У Києві в дні Євро-2012 міліція затримала 14 кишенькових злодіїв.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, затримані злодії – це ті, що ніде не працюють, в основному раніше судимі люди віком від 17 до 40 років. "Працювали" вони в Києві поодинці і групами в громадських місцях, зокрема, у фан-зоні Євро-2012.