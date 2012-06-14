Попов завтра вболіватиме за збірну України у фан-зоні на Хрещатику

Київ. 14 червня. УНІАН. 15 червня голова КМДА Олександр Попов уболіватиме за збірну України у фан-зоні на Хрещатику.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, матч національної збірної з командою Франції відбудеться у Донецьку на стадіоні «Донбас Арена».

Як повідомили організатори фан-зони, 15 червня з 12.00 вболівальників частуватимуть українськими стравами. На фанів чекатиме Фестиваль української кухні і майстер-класи з приготування борщу і вареників.

Протягом дня вболівальників у фан-зоні розважатимуть барабанщиці з гурту «Тайко-Драммерс», гурт «ТопОркестра» і колективу Red Foxes.