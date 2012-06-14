20 червня у фан-зоні Євро-2012 виступить Ніно Катамадзе
16:32, 14 червня 2012Київ
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26 червня - Taboo
Київ. 14 червня. УНІАН. 20 червня о 19.00 в офіційній фан-зоні Євро-2012 у Києві виступлять джазова співачка Ніно Катамадзе і грузинський гурт Mgzavrebi, який і відкриє концерт.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією організаторів, вартість квитків у фан-зону концерту (майданчик перед сценою) - 150 гривень. На іншу територію фан-зони вхід буде безкоштовним.
26 червня о 19.00 для відвідувачів фан-зони виступатиме Taboo з гурту Black Eyed Peace зі своїм діджей-шоу. Розігріватимуть сцену гурти Gorchitza і Tesla Boy. Вартість квитків на шоу буде аналогічною вартості квитків на концерт Н.Катамадзе.
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