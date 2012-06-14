Завтра у півторакілометровій зоні «Олімпійського» обмежать рух

Київ. 14 червня. УНІАН. 15 червня, під час проведення у Києві матчу між збірними командами Швеції та Англії, буде обмежено транспортний рух у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, рух перекриють з 6.00 на наступних вулицях:

вул. Червоноармійській (на ділянці від вул. І.Федорова до бул. Т.Шевченка);

вул. І.Федорова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Предславинської);

вул. Димитрова (на ділянці від вул. Червоноармійської до вул. Анрі Барбюса);

вул. Анрі Барбюса (на ділянці від вул. І.Федорова до вул. Димитрова);

пров. Лабораторний (на ділянці від вул. Літньої до Федерації футболу України);

вул. Фізкультури (на ділянці від вул. Горького до НСК «Олімпійський»);

вул. Жилянська (на ділянці від вул. Горького до вул. Шота Руставелі);

вул. Саксаганського (на ділянці від вул. Горького до вул. Еспланадної);

вул. Шота Руставелі;

вул. Еспланадна;

вул. Рогнідинська;

Бессарабська площа (при цьому проїзд Басейною та Крутим узвозом залишається відкритим);

вул. Скоропадського;

бул. Лесі Українки (на ділянці від вул. Госпітальної до пров. Щорса);

пров. Госпітальний;

вул. Госпітальна;

вул. Терещенківська (на ділянці від бул. Т.Шевченка до вул. Льва Толстого, крім тролейбусів та автобусів великої та надвеликої місткості звичайного режиму руху).

Роботу громадського наземного транспорту у дні проведення матчів продовжено до 3.30.

Для забезпечення належних пасажирських перевезень на великих пасажироутворюючих пунктах міста організовано чергування лінійних працівників, які доповідатимуть про стан пасажирських перевезень для прийняття оперативних рішень.

Крім того, на великих пасажироутворюючих пунктах на маршрутах центральної частини міста поблизу НСК «Олімпійський» та фан-зони за годину до завершення матчів буде організовано накопичення резервного рухомого складу надвеликої місткості, що дозволить забезпечити перевезення пасажирів у період максимального напливу вболівальників після завершення матчів.

Загалом на час проведення Євро-2012 «Київпастранс» збільшив кількість рухомого складу громадського наземного транспорту великої та надвеликої місткості звичайного режиму руху на 20% в цілому в місті та на 30% – у центральній частині Києва.