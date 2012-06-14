Влада Голосієво попередила керівників підприємств про відповідальність за невиплату зарплати

Київ, 14 червня. УНІАН. Заступник голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Михайло Мошкола попередив керівників 7 районних підприємств про персональну відповідальність за борги з виплати заробітної плати.

Про це повідомляється на офіційному сайті Голосіївської РДА.

Зокрема, йдеться про такі підприємства, як КП «Київський іподром», ПРАТ «ВНЗ МАУП», Мостобудівельний загін №2 ПАТ «Мостобуд», Управління механізації ПАТ «Мостобуд», які мають найбільшу заборгованість по єдиному соціальному внеску до управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі