Влада Голосієво попередила керівників підприємств про відповідальність за невиплату зарплати
12:58, 14 червня 2012Київ
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Відбулось чергове засідання Тимчасової комісії з питань забезпечення погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.
Київ, 14 червня. УНІАН. Заступник голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Михайло Мошкола попередив керівників 7 районних підприємств про персональну відповідальність за борги з виплати заробітної плати.
Про це повідомляється на офіційному сайті Голосіївської РДА.
Зокрема, йдеться про такі підприємства, як КП «Київський іподром», ПРАТ «ВНЗ МАУП», Мостобудівельний загін №2 ПАТ «Мостобуд», Управління механізації ПАТ «Мостобуд», які мають найбільшу заборгованість по єдиному соціальному внеску до управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі
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