Прес-конференція голови КМДА О.Попова з теми: «Перший тиждень ЄВРО 2012 у Києві»

15 червня о 12.00 у медіа-центрі міста Києва відбудеться прес-конференція голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова з теми: «Перший тиждень ЄВРО 2012 у Києві».

Під час прес-конференції очільник КМДА підведе підсумки роботи всіх структур, задіяних у підготовці та проведенні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Місце проведення прес-конференції: медіа-центр міста Києва (вул. Городецького, 1-3/11).