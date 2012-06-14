У Києві з початку Євро по допомогу до медиків звернулися 77 іноземців

Київ. 14 червня. УНІАН. У Києві з початку фінальної частини чемпіонату Європи з футболу станом на ранок 14 червня по допомогу до медиків звернулися 126 осіб, з яких 77 іноземці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, про це свідчать дані про звернення уболівальників до київських лікарень з початку Євро-2012, надані Головним управлінням охорони здоров’я КМДА.

Зокрема, за попередню добу, 13 червня, до медиків звернулося 19 вболівальників, 18 з яких – іноземці.

Переважно уболівальники звертаються до лікарів стосовно загострень хронічних захворювань, погіршення самопочуття у зв’язку зі спекою, легких травм.

На територіях стадіону, фан-зони та фан-кемпінгу критичних випадків не зареєстровано.