22-23 червня відбудеться етнофестиваль «Країна мрій»

Київ. 14 червня. УНІАН. 22-23 червня у Києві на території Співочого поля у Печерському ландшафтному парку відбудеться IX міжнародний етнічний фестиваль «Країна мрій».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на організаторів фестивалю, відвідувачів “країни автентики і природності” чекає лише жива музика, жива історія та жива культура.

Цього року у «Країні мрій» чимало новинок, серед них: Кримська фольклорна сцена, ексклюзивна етнічна програма від гурту «Танок На Майдані Конго», прем’єри сольних виступів Іларії, Романа Гриньківа, Олекси Кабанова, Василя Жадана спільно з циганським панк-панік-бендом «ТопОркестра».

Крім того, для фанів Євро-2012 буде створено фан-зону, де транслюватимуться у прямому ефірі футбольні матчі із Гданська та Донецька.

Традиційно на великій фестивальній сцені на гостей «Країни мрій» чекатиме етнічна та world-music. Також працюватиме дитячий майданчик – інтерактивна програма, що включає в себе найрізноманітнішу творчу діяльність дітей на основі фольклорних мотивів.

Крім того, киян і гостей столиці запрошує Алея майстрів із авторськими доробками. У майстерні народних танців гості та учасники фестивалю у реальному часі розучуватимуть традиційні народні танці.

Також під час фестивалю відбуватимуться літературні і театральні презентації, традиційні яскраві Козацькі розваги.

На майданчику Етно-Fashion презентуватимуть колекції українського етнічного та старовинного одягу.