Гостей фан-зони сьогодні розважатимуть циркові артисти

Київ. 14 червня. УНІАН. Сьогодні гостей офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві розважатимуть циркові артисти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Медіа-центру міста Києва, з 14.00 відвідувачів фан-зони розважатимуть міми, клоуни та акробати з Академії циркового мистецтва.

О 16.00 хряк Фунтік обере переможців матчів Італія - Хорватія (Познань) та Іспанія - Ірландія (Гданськ).

Перед трансляцією матчів для відвідувачів фан-зони співатимуть дует Анна-Марія, гурт «Диверсанти» та Маріетта.

Між матчами вболівальників розважатимуть діджеї та гурт Red Foxes.