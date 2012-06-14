Гостей фан-зони сьогодні розважатимуть циркові артисти
11:24, 14 червня 2012Київ
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Фунтік зробить черговий прогноз
Київ. 14 червня. УНІАН. Сьогодні гостей офіційної фан-зони Євро-2012 у Києві розважатимуть циркові артисти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за інформацією Медіа-центру міста Києва, з 14.00 відвідувачів фан-зони розважатимуть міми, клоуни та акробати з Академії циркового мистецтва.
О 16.00 хряк Фунтік обере переможців матчів Італія - Хорватія (Познань) та Іспанія - Ірландія (Гданськ).
Перед трансляцією матчів для відвідувачів фан-зони співатимуть дует Анна-Марія, гурт «Диверсанти» та Маріетта.
Між матчами вболівальників розважатимуть діджеї та гурт Red Foxes.
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