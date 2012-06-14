У Києві відкриють меморіальну дошку письменнику Василю Козаченку

Київ. 14 червня. УНІАН. У Києві на вул. Червоноармійській, 6 буде встановлено меморіальну дошку українському письменнику Василю Козаченку.

Відповідне звернення Національної спілки письменників України та родини Козаченків було підтримане на засіданні комісії Київради з питань культури і туризму, повідомили УНІАН у прес-службі голови зазначеної комісії Олександра Бригинця.

«Звичайно, наша комісія підтримала ініціативу спілки та родини письменника заради увічнення імені Козаченка у столиці. Я хотів би, щоб Київ був проникнутий українським духом, який був вихолощений радянською владою. Тому підтримую перейменування вулиць та встановлення дошок, які асоціюються з українською культурою, історією і таким чином роблять топонімічне обличчя Києва таким, яким і має бути справжнє обличчя української держави», - заявив О.Бригинець.

Депутат зазначив, що у 2013 році виповниться 100 років від дня народження письменника.

*** Василь Козаченко (25 березня 1913 - 2 березня 1995) - письменник, лауреат Національної премії ім. Шевченка. Автор творів: «Ціна життя», «Серце матері», «Особиста справа Килини Улинець» та ін. У 1973-1979 роках - 1-й секретар правління Спілки письменників України; секретар правління Спілки письменників СРСР, голова ради Спілки письменників СРСР з пригодницької і науково-фантастичної літератури.