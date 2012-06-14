За невиплату зарплати порушено справу щодо керівника ЗАТ «АТЕК»

Київ. 14 червня. УНІАН. Прокуратурою Святошинського району Києва порушено кримінальну справу стосовно керівника ЗАТ «АТЕК» за невиплату заробітної плати упродовж року в розмірі 1,4 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено за ч. 1 ст.175 Кримінального кодексу України (невиплата заробітної плати).

Із червня минулого року 150 працівників підприємства з виробництва наукоємної техніки для агропромислового комплексу не отримували зарплату. Майже 2,5 млн грн, що надійшли на рахунки підприємства за цей час, були використані на оплату послуг зв’язку, пального, канцтоварів, відрядження керівництва, юридичних і транспортних послуг тощо.