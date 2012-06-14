Київ вивчить можливість збільшення фінансування спорту

Київ. 14 червня. УНІАН. Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов запропонував спортивним федераціям столиці підготувати програми і пропозиції з їх фінансування для формування бюджету спортивної сфери Києва на 2013 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Попов сказав на засіданні Координаційної ради з питань фізичної культури і спорту при КМДА.

«Щодо фінансування федерацій – ви подаєте нам програму, визначаєте мету і обсяг фінансування. Наприклад, підготовка чемпіонів або розширення кількості спортсменів конкретного виду спорту. Щоб у вас був загальний проект, який має суспільний інтерес. І ми за програмно-цільовим підходом виділимо кошти, а ви потім відзвітуєте, як ви використали ресурс», - звернувся О.Попов до присутніх на засіданні представників федерацій і спорторганізацій Києва.

Голова КМДА підкреслив, що програми мають бути підготовлені за найближчі 2,5 місяці, щоб у вересні їх вже можна було розглядати на комісіях КМДА і в Київраді і надалі проголосувати при ухваленні бюджету 2013 року.

«Ми збільшимо фінансування у 2013 році. Я вам обіцяю. Пріоритетність спорту велика. Єдине, що потрібно зробити, – це не втратити час до ухвалення міського бюджету», - відзначив О.Попов.