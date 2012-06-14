Міліція шукає того, хто «замінував» київську фан-зону

Київ. 14 червня. УНІАН. Міліція встановлює особу, яка повідомила про закладення вибухівки у фан-зоні Євро-2012 в Києві.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, вчора о 16.30 по лінії «102» надійшло повідомлення від аноніма про закладення вибухової речовини на Хрещатику у фан-зоні.

За даними міліції, на місці, яке було вказано невідомим, виїхали вибухотехнічні та кінологічні служби. Евакуація людей не проводилася.

В столичному главку зауважили, що в разі встановлення особи, яка надала неправдиве повідомлення, вона нестиме відповідальність відповідно до чинного законодавства.