Київ. 14 червня. УНІАН. Офіційна фан-зона Євро-2012 у Києві змінює режим роботи: вона працюватиме щоденно з 14.00 до 02.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Виключенням будуть лише дні матчів, які проходитимуть у столиці. У матчеві дні (15, 19, 24 червня та 1 липня) фан-зона відкриватиметься о 12.00.

Організатори фан-зони пояснюють: попередньо планувалось, що фан-зона працюватиме з 12.00 до опівночі, а у дні матчів – до 01.00. Але вболівальники, натхненні грою своїх збірних, після завершення трансляції матчів бажають продовжувати святкувати у фан-зоні. Саме тому було прийнято рішення подовжити роботу фан-зони до 02.00 щодня, а відкривати її о 14.00, аби клінінгові служби та компанії, які обслуговують торгівельні майданчики спонсорів фан-зони, мали достатньо часу для прибирання та наповнення продукцією своїх торгівельних наметів, зазначили в КМДА.